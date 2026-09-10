Deportivo Logística arrasa 6-0 a Logística FC en el torneo de fútbol

En duelo fraternal correspondiente a la primera jornada del torneo, el Deportivo Logística impuso condiciones ante su similar de Logística FC con una contundente goleada de 6-0, en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

Santos Salas y Edson Rodríguez conformaron una sociedad letal en el ataque del Deportivo, al despacharse con sendos dobletes para encaminar la victoria. La ofensiva del conjunto verde y amárela no bajó el ritmo y terminó por redondear la cuenta con anotaciones de Aarón Hernández y Juan Garza, quienes aportaron un gol, para sumar los primeros 3 puntos con una abultada ventaja en el clásico del departamento de Logística.

En otro compromiso de la fecha inaugural, Mangueras FC tuvo un debut inmejorable al superar 3-0 a Real Atlético 13, en acciones de la fecha inicial. Gerardo Falcón se convirtió en la figura del encuentro al firmar un doblete, mientras que Ramón de León completó la cuenta para los manguereros, que arrancaron con el pie derecho el nuevo torneo.