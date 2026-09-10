Legendarios Hipódromos derrota a Necaxa en la Liga Master-Oro-Platino

El equipo de Legendarios Hipódromos vino de atrás para vencer por 3-2 al Necaxa de Estancias, en duelo disputado sobre la cancha de la colonia 21 de Marzo, correspondiente al arranque de la sexta jornada de la Liga de Futbol Master-Oro-Platino. Con la voltereta, los del Oriente le propinaron al conjunto necaxista su primer revés de la campaña.

Necaxa tomó la ventaja apenas a los 6 minutos, cuando Reynaldo Orozco mandó el balón al fondo de las redes para abrir la cuenta. Sin embargo, José Luis Rodríguez respondió por Hipódromos con anotaciones a los minutos 36 y 47, concretando la remontada. Francisco Ballesteros emparejó los cartones 2-2 al minuto 62, pero José Luis Maldonado apareció al 75´ con el gol que sentenció el triunfo.

El Necaxa llegó al compromiso con paso perfecto, producto de cuatro victorias y un empate, por lo que la derrota significó su primer descalabro del torneo. Con el resultado, la escuadra de Estancias se mantuvo con 13 puntos, mientras que Legendarios Hipódromos alcanzó las 10 unidades tras conseguir su tercer triunfo de la temporada.

En otro cotejo de la sexta fecha, el DTCO sorprendió a Tigres Junior al imponerse por marcador de 4-3, con una ofensiva encabezada por Efraín de León, quien sacudió las redes a los minutos 50 y 57 para apuntalar la ventaja. Eleazar Valerio marcó al 6´ y Roberto Saucedo colaboró con otro tanto al 8´ para adelantar desde temprano a los tecos, mientras que los felinos respondieron con anotaciones de Álvaro de Hoyos al 16´ y Mario Puente al 30´ y 70´, recortando la diferencia en los cartones finales.