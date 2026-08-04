Trail Teca avanza en el Torneo de Copa tras vencer a Notaría Maldonado

Con una sufrida victoria sobre la cancha de la Unidad Deportiva, el conjunto de Trail Teca libró la primera ronda del Torneo de Copa en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

En un cotejo que registró las acciones más intensas durante la parte complementaria, los traileros avanzaron a la siguiente fase de la justa copera tras imponerse ante Notaría Maldonado por la mínima diferencia de 2 goles contra 1.

Luego de una reñida disputa y pocas oportunidades de gol, el marcador permaneció intacto durante los primeros 45 minutos de juego. Fue hasta el 51´ que los cartones se movieron, cuando Héctor Espinoza definió con potencia y colocación para darle el gol de la ventaja a Trailas.

Los notarios fueron al frente en busca del empate, y su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 77 con una anotación de Juan Escobedo que niveló el marcador y le dio un fuerte envión anímico a sus compañeros para encarar la recta final del cotejo.

Sin embargo, los traileros no bajaron la guardia y al 83´ respondieron con el gol que sentenció la victoria. Brandon Martínez se convirtió en la figura del partido tras definir el 2-1 que le valió a Trailas Teca para acceder a la siguiente ronda del certamen de Copa.