Juegos Centroamericanos 2026: México triunfa en Santo Domingo

México vivió una jornada con títulos en triatlón, gimnasia artística, squash, tenis de mesa, tiro deportivo y lanzamiento de bala para llegar a 264 medallas en Santo Domingo 2026. La delegación mexicana mantuvo el paso ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada del lunes 3 de agosto, con triunfos en disciplinas como triatlón, gimnasia artística, squash, tenis de mesa, tiro deportivo y atletismo.

México logra cinco oros en triatlón durante los Juegos Centroamericanos 2026.

México amplió su dominio en el triatlón al conquistar el oro en la prueba de relevos mixtos. El equipo integrado por Rosa Tapia, Marcela Álvarez, Nicolás Probert y Erik Ramos detuvo el cronómetro en 1:06:26, resultado que permitió cerrar una participación perfecta con cinco oros en cinco pruebas disputadas.

La gimnasia artística mexicana se lleva el oro en la prueba por equipos.

En gimnasia artística, el conjunto femenil mexicano subió a lo más alto del podio en la prueba por equipos. Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartín, Victoria Mata y Paulina Campos consiguieron el título con una puntuación de 151.150 unidades, superando a Panamá y República Dominicana.

El equipo de tenis de mesa masculino de México conquista la medalla de oro.

También hubo campeonatos en tenis de mesa, donde el equipo varonil conformado por Marcos Madrid, Rogelio Castro, Jorge Buenrostro y Darío Arce se quedó con la medalla de oro tras vencer 3-1 a Cuba en la final. En la rama femenil, México obtuvo el bronce luego de caer ante las cubanas en semifinales.