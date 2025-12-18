Jesús Martínez anuncia la venta del Club León: ¿Qué pasará?

Grupo Pachuca está más cerca de vender al Club León, pues el presidente del equipo mexicano ya reveló que existen ofertas por el conjunto de La Fiera. La multipropiedad en el fútbol mexicano está cerca de terminar, pues Grupo Pachuca ya reveló que existen ofertas por el Club León, pues el equipo sería vendido a más tardar en el año 2027.

Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, dio a conocer la noticia de la venta del equipo y señaló que ya existen negociaciones para que el conjunto esmeralda pase a ser de otros propietarios.

"Se va a vender porque, como te digo, ya estamos en pláticas. Eso es lo que nosotros dijimos. A lo mucho, nos iremos seis meses más (del 2027). No creo que pase absolutamente nada. La idea es que cerremos esta negociación antes. Vamos por buen camino. Hemos recibido ofertas importantes y ya tomaremos la decisión", explicó Jesús Martínez Murguía.

Aunque todavía no reveló quién será el comprador del Club León, el hijo de Jesús Martínez señaló que tanto él como Grupo Pachuca se mantienen en conservar un porcentaje del equipo y ceder la mayoría buscando capitalizar lo hecho para continuar con el proyecto.

"Vendrá algún inversor que también va a venir de alguna otra forma a darle otra cara a la institución. Va a venir una inyección que nos va a venir de maravilla para seguir invirtiendo", dijo Jesús Martínez Murguía.

Por otro lado, el hombre que tomó la presidencia del Club León en 2011 afirmó que para él no es lo ideal que se venda al conjunto Esmeralda, pues se ganó su puesto, aunque entiende las reglas de eliminar la multipropiedad en la Liga MX.

"Pues, la verdad, no es lo ideal, ¿verdad?. Porque lo que me hubiera gustado en lo personal es que me den mi lugar. Me lo gané aquí con toda la gente alrededor. Y porque sea mi padre el dueño del equipo, yo no puedo tener otro. Yo creo que es algo complicado en lo personal. Entiendo las reglas. Así son", finalizó el presidente del Club León.

¿Cómo le ha ido al Club León desde que es parte de Grupo Pachuca?

Grupo Pachuca le compró a los Hermanos Batarse el Club León y Jesús Martínez Murguía tomó la presidencia del equipo en 2011, por lo que desde esa fecha en adelante han cosechado triunfos históricos.

El Club León ha conseguido el título de la Liga de Ascenso, subió a Primera División para conquistar tres títulos de Liga MX, entre ellos un bicampeonato y un campeonato de la Concachampions. Además, ha participado en 5 finales del fútbol mexicano y logró su pase al Mundial de Clubes celebrado en Arabia.