Max Verstappen usará el número 3 en Red Bull para la temporada 2026

Max Verstappen confirmó que competirá con el número 3 en su monoplaza de Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1, una decisión que marca un cambio significativo en la identidad del tetracampeón mundial dentro de la categoría reina del automovilismo.

Cambio de dorsal en la F1

Tras varios años utilizando el 33, número con el que debutó y construyó gran parte de su legado, y posteriormente el 1 como campeón defensor, Verstappen optó por un dorsal distinto de cara al inicio de la nueva era técnica de la F1, que arrancará en 2026 con importantes cambios en chasis y unidades de potencia.

Explicación de Verstappen

El propio Verstappen explicó que el 3 siempre ha sido uno de sus números favoritos, incluso por encima del 33, al que considera una versión "duplicada".