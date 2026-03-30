Potros de Monclova siguen invictos tras vencer a Vaqueros de Acuña

Los Potros de la colonia Tecnológico siguen invictos tras 5 fechas de la Temporada Juvenil 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

El pasado fin de semana, los corceles tuvieron otra jornada redonda, al apuntarse la triple victoria en casa de los Vaqueros de Acuña.

En la categoría U-14, la escuadra monclovense selló un contundente marcador de 32 puntos contra 2 sobre los fronterizos, colocando su récord en un perfecto 4-0. Enrique Acosta y Víctor Barboza encabezaron la ofensiva de los guindas al apuntarse un touchdown y conversión, respectivamente, mientras que Alejandro Tavarez, Kevin Espinoza e Iker García complementaron la ventaja, a la vez que los locales descontaron con 2 puntos de Derek Mata.

Posteriormente, en la división U-16, los Potros hilvanaron su tercera victoria al imponerse ante Vaqueros por marcador de 14-0. Lorenzo Aguirre y Ludwin Flores hicieron touchdowns, mientras que Erick Alfaro contribuyó con una conversión para sellar el resultado favorable para el equipo visitante.

Por último, Jesús Ovalle cruzó las diagonales en un par de ocasiones y lideró el triunfo de 24-13 en la categoría U-18, la cual tiene ahora marca de 4-0. A la labor de Ovalle se unieron Iván González y Samuel Hernández con un touchdown, respectivamente, para labrar la ventaja, a la vez que los Vaqueros se acercaron por medio de Jesús Durán, Gustavo Hernández y Gerardo Carmona.

Tras la quinta jornada, la AFAINC tomará un receso durante el periodo de Semana Santa, y reanudará acciones hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que Potros volverá a jugar de local al recibir a las Águilas de Piedras Negras.