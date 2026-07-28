Halcones CEUC sufren doble derrota ante Bravos San Dieguito

Los Halcones del CEUC complicaron sus posibilidades de avanzar a playoffs tras la doble derrota que sufrieron a manos de los Bravos de San Dieguito, en duelo que libraron dentro de la penúltima serie 13 de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

En el primer compromiso del doble cartel, los Bravos definieron el triunfo con pizarra de 6 carreras contra 2, con el acierto para el pitcher Jorge Luis Ibarra y derrota para Dianyer Florentino. Por su parte, José Carlos Flores comandó el ataque local junto a Yahir y Víctor Arellano, bateando de 3-2, mientras que el mejor toletero de la novena monclovense fue Scoffie Torres, quien pegó de 3-2 con un jonrón.

Posteriormente, la novena de San Dieguito se impuso por la mínima diferencia de 10 carreras contra 9 en el segundo cotejo, para completar la limpia sobre los Halcones. Juan Mateo se anotó el triunfo en el montículo y Edwin Téllez sufrió el revés, mientras que Diego Contreras destacó en la caja de bateo con marca perfecta de 4-4, a la vez que Jesús Ramírez lideró la ofensiva universitaria con efectividad de 3-2.

BARRETEROS AMARRA EL LIDERATO

Los Barreteros de Barroterán aseguraron la primera posición del standing tras vencer a Agricultores de Morelos con par de blanqueadas. En el primer duelo, el pitcher Jheyson Manzueta lució con gran serpentina para soportar la victoria de 3-0, a la vez que Yunior Novoa salió con la derrota. Después, los Barreteros se impusieron por 4-0, con serpentina victoriosa de Adrián Ramírez y el descalabró para Héctor Galván.

Por su parte, los Irritilas de San Pedro vencieron 4-2 y 5-2 a Indios de Múzquiz, mientras que los Tuzos de Palaú y la Academia Bravos dividieron honores, con triunfos de 5-2 para cada uno.