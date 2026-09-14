Deportivo Rea Jr. se corona campeón de la Copa Independencia en Monclova

Con una ofensiva letal y una defensa bien ordenada, el Deportivo Rea Jr. dominó la competición y se proclamó campeón de la Copa Independencia de Fut-7 Femenil, celebrada el pasado fin de semana sobre la cancha de la colonia Independencia.

Las escuadras de Tigres de Castaños, Rayadas Monclova, Barcelona, Simmaq de Cuatro Ciénegas y Deportivo Rea Jr. protagonizaron una intensa jornada para disputar la copa y las medallas que se pusieron en juego, alentadas por sus respectivas familias y porras que llenaron la grada del campo.

En la eliminatoria, Deportivo Rea Jr. superó a Tigres y Simmaq, mientras que Barcelona hizo lo propio ante Rayadas y Simmaq, para instalarse ambos conjuntos en la gran final. En el duelo por el campeonato, Rea Jr. sacó la casta y derrotó 2-1 al Barcelona para ceñirse la corona.

Al término de la justa, la organización de la Copa Independencia premió al conjunto campeón con una reluciente copa y medallas, mientras que las subcampeonas recibieron sus preseas. Además, todos los entrenadores participantes fueron reconocidos por su intervención en el torneo.