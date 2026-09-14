Diablas vence a Bravas: 16-5 en la Liga Municipal de Softbol

En cuatro entradas, la ofensiva de Diablas hizo lo suficiente para fraguar una holgada victoria por pizarra de 16 carreras a 5 sobre Bravas, en duelo que libraron el pasado fin de semana durante la quinta fecha de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las escarlatas tomaron la delantera desde el primer episodio con un rally de cuatro anotaciones, el cual comandó Sherlyn Uviedo con un jonrón productor de tres. En la segunda tanda, Diablas repitió la cuota de cuatro rayitas para despegarse, mientras Paola Martínez y Amahyrani Ibarra agregaron dos más en el tercer rollo para ampliar la ventaja.

El ataque de las endemoniadas terminó por sentenciar el encuentro en la cuarta entrada, donde detonaron un explosivo rally de seis carreras para definir el nocaut. Bravas había respondido con tres carreras en el primer rollo, destacando un vuelacercas de Lesly López, quien produjo dos; después, Lesly Mata timbró en la segunda y Arantza Castañeda cerró la cuenta en el tercer episodio.

Vivian García se encargó de maniatar a la ofensiva rival desde el círculo de pitcheo y se acreditó la victoria, respaldada por un ataque comandado por Elizama Monsiváis, quien bateó de 2-2, y Yésica Uviedo, con efectividad de 3-2. A su vez, Mareyda Banda sufrió con el descalabro por Bravas.