Ramón Bernal anota hat-trick en contundente victoria de la Colonia Borja

La zaga de Legendarios Hipódromo no pudo contener a un inspirado Ramón Bernal, quien firmó un hat-trick y condujo al equipo de la Colonia Borja a una victoria por goleada de 4-0, en partido correspondiente a la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro.

La cuota goleadora de Bernal Briones fue respaldada por José Esquivel con un tanto para redondear la ventaja, y por una sólida actuación de la defensiva que neutralizó el ataque legendario, para colgar el cero.

El conjunto fronterense aprovechó la localía en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos y regresó a la senda del triunfo, luego de la dolorosa derrota sufrida en la jornada anterior. Con este resultado, la Borja llegó a 28 puntos y se afianzó en el cuarto puesto de la tabla, mientras que la oncena de la colonia Hipódromo se estancó con 17 unidades.

DETECO VENCIÓ A LA FIORE

En otro partido de la fecha 14, el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera sumó 3 puntos valiosos al imponerse ante Fiorentina por marcador de 3-1.

Josué Chávez se despachó con un par de goles y Luis Rodríguez lo secundó con un tanto para labrar el tercer triunfo de la campaña para los Tecos, que alcanzaron los 12 puntos en el penúltimo puesto de la tabla; por la Fiorentina, sotanero con solo una unidad, el gol del descuento lo hizo Luis Chávez.

EMPATAN OBRERA Y POLACOS

La Colonia Obrera y Polonia-Unión protagonizaron el partido más reñido de la jornada, el cual terminó con un justo empate a 2 goles.

Mario Alberto Peña dio la cara por el cuadro obrero con un par de anotaciones, mientras que la "unión polaca" respondió con tantos de Julián Sánchez y Gustavo Ramos para sellar la igualada. Con esto, el Polonia-Unión se mantuvo en la tercera posición con 28 unidades, en tanto que la Obrera llegó a 22 unidades.