Mundial 2026: Slavko Vincic, árbitro de la final entre Argentina y España

El árbitro Slavko Vincic pitará la final del Mundial entre Argentina vs España. La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya comenzó y la FIFA dio a conocer uno de los nombres que también será protagonista en el partido más esperado del torneo. El organismo confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026, donde España y Argentina buscarán levantar el trofeo.

El silbante de 46 años, originario de Maribor, Eslovenia, vivirá el momento más importante de su carrera al dirigir por primera vez una final de Copa del Mundo, un reconocimiento reservado para los árbitros con mayor experiencia y mejor desempeño durante el torneo. "La sorpresa. Luego, la alegría. Estaba temblando; es un honor increíble arbitrar la final de la Copa del Mundo. Es un sueño para cualquier árbitro", declaró Vincic tras conocer la designación. El colegiado añadió que se siente "muy orgulloso" de compartir este logro con su equipo arbitral.

Un árbitro con experiencia en las grandes finales

La elección de Slavko Vincic no es casualidad. En los últimos años ha sido considerado uno de los árbitros más confiables del fútbol europeo y ha estado presente en algunos de los encuentros más importantes del calendario internacional. Entre sus principales designaciones destacan la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, así como la final de la Champions League 2024, disputada entre Borussia Dortmund y Real Madrid.

Además, participó en la Eurocopa 2020, dirigió encuentros durante el Mundial de Qatar 2022 y, en esta edición de la Copa del Mundo, estuvo al frente de partidos como Brasil vs Marruecos, Jordania vs Argelia y el recordado México vs Ecuador en los octavos de final.