Santos Laguna confirma salida de Pedro Aquino tras rescindir contrato

Santos Laguna anuncia la salida de Pedro Aquino antes del Apertura 2026. El mediocampista peruano, Pedro Aquino, dejó el Club Santos Laguna tras rescindir su contrato de manera anticipada. Santos Laguna anunció la salida de Pedro Aquino antes del arranque del Apertura 2026, luego de acordar la rescisión de su contrato pese a que seguía vigente.

La decisión permitirá a Pedro Aquino negociar como agente libre con cualquier club, mientras el conjunto lagunero ajusta su plantel para afrontar el nuevo torneo.

El mediocampista peruano pone fin a su etapa con los Guerreros después de no entrar en los planes deportivos del cuerpo técnico para la temporada. Pedro Aquino apunta a regresar al fútbol peruano tras salir de Santos Laguna. La salida de Pedro Aquino del Santos Laguna responde a una decisión deportiva, ya que el cuerpo técnico consideró que el futbolista no formaba parte del proyecto para el Apertura 2026.

Durante su paso por el club, el volante disputó 40 partidos oficiales, marcó un gol y colaboró con tres asistencias en competencias nacionales. Aunque destacó por su capacidad de recuperación y equilibrio en el mediocampo, no consiguió consolidarse como una pieza indispensable dentro del equipo lagunero.

Con la rescisión contractual, Aquino podrá negociar libremente su próximo destino sin necesidad de que exista un acuerdo de transferencia entre clubes.