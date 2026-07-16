Keylor Navas llama a la paciencia en Pumas para Apertura 2026

El espíritu universitario se renueva para el Apertura 2026. Keylor Navas, figura y capitán de los Pumas, hizo un llamado a la paciencia y al realismo ante la nueva etapa del equipo auriazul bajo el mando de Esteban Solari, subrayando que, aunque la ilusión permanece intacta, el equipo se encuentra en un periodo de transición y ajuste.

"Nuestro presente es éste y hay que hacer las cosas con ganas de ser los mejores", sentenció Navas ante los micrófonos, alejando cualquier sombra de comparación con los procesos anteriores. Para el arquero, el dolor de la final perdida recientemente debe transformarse en aprendizaje y combustible para lo que viene, no en un lastre. "No hay que volverse locos, ni entrar en comparaciones. Debemos creer en el trabajo que trae el nuevo cuerpo técnico para que los resultados hablen por sí solos", enfatizó.

El mensaje del capitán para el vestidor fue claro: el compromiso no es negociable. Navas reconoció que, si bien la afición y los jugadores anhelan volver a las instancias finales, los proyectos sólidos requieren tiempo. "Los proyectos no se construyen de la noche a la mañana. Tenemos que ser conscientes de que somos un equipo en construcción, pero eso no significa que no vayamos a dar nuestro cien por ciento en cada entrenamiento y partido", aseguró.

En un plano más personal, Navas se mostró radiante y más motivado que nunca, impulsado por el apoyo incondicional de la afición felina y el deseo de que sus hijos vean a su padre competir en la élite. Con la experiencia de tres décadas de carrera, el guardameta confesó, entre risas, estar "como de 21 años... pero de carrera", manteniendo la fe y la capacidad de soñar intactas.

Para Keylor, la clave del éxito en esta nueva etapa radica en la cohesión: "Si no creen en ellos mismos, la situación será diferente. Tenemos que estar todos comprometidos". Con esta filosofía, Pumas arranca un torneo en el que la paciencia será pilar para intentar, una vez más, alcanzar la final y esta vez ganarla.