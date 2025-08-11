Abierto registro de voluntarios para el Mundial FIFA 2026

El Mundial de la FIFA 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, está en plena preparación, y la organización ya ha abierto el registro oficial para voluntarios. Si alguna vez soñaste con formar parte del torneo más importante del fútbol, esta es tu oportunidad de vivirlo desde dentro.

La FIFA busca personas interesadas en colaborar durante el evento, en diversas tareas logísticas, de atención al público, organización, entre otras áreas clave para el buen desarrollo del campeonato.

¿Cómo registrarse como voluntario del Mundial 2026?

El proceso es 100% en línea y ya se encuentra habilitado. Para comenzar, necesitarás tener a la mano los siguientes datos:

Correo electrónico válido

Contraseña (para tu cuenta de voluntario)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

País de residencia

Número de teléfono

Después de llenar el formulario inicial, recibirás un correo para confirmar tu cuenta. Luego deberás completar tu perfil personal, agregando una fotografía, idioma, zona horaria, y cualquier requerimiento o necesidad especial que tengas para viajar.

¿Quiénes pueden participar?

La FIFA aclara que algunos programas de voluntariado pueden estar limitados a personas que residan en los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), con el objetivo de fomentar la participación local y dejar un legado positivo.

"Si cumples los requisitos para ser voluntario en el torneo, podrás hacerlo directamente a través de tu panel de control", señala la FIFA.

Una vez completado el registro, los aspirantes deberán estar pendientes del correo electrónico, ya que ahí recibirán las instrucciones y pasos siguientes si resultan seleccionados.

Participar como voluntario en una Copa del Mundo es una experiencia única, ideal para quienes aman el deporte, disfrutan de ayudar y desean vivir el torneo desde una perspectiva diferente.