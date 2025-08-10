Club Falcons lanza convocatoria para niños en Monclova

Con la mira puesta en un nuevo reto deportivo, el Club Falcons lanzó una convocatoria dirigida a niños de entre 4 y 12 años de edad para integrar sus equipos representativos que participarán por primera vez en la Liga de Fútbol Americano Infantil de la Laguna (LFAI Laguna), un circuito que agrupa a competitivas organizaciones de la comarca lagunera.

Tras su reciente salida de la Liga de Fútbol Infantil de la Región Centro, los emplumados del sector Oriente han apostado por un ambicioso proyecto con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del fútbol americano en Monclova y llevar su talento a nuevos escenarios competitivos.

Con este cambio de rumbo, el Club Falcons inicia una nueva etapa, preparando sus filas en todos los aspectos deportivos y organizativos. Para ello, ha comenzado entrenamientos con las categorías 2013 a 2021, que comprenden a niños de 4 a 12 años de edad, en prácticas que se realizan de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 9:30 de la noche, en el campo ubicado en la colonia Veteranos.

Los entrenamientos están a cargo de un experimentado cuerpo de coaches, comprometido con la formación integral de los jugadores tanto en lo deportivo como en lo personal. La preparación es intensa, ya que la temporada oficial del circuito lagunero arrancará el próximo 4 de octubre.

La Liga de Fútbol Americano Infantil de la Laguna contará con la participación de clubes con amplia tradición en el deporte, como Jaguares, Panteras, Gigantes y Aztecas Laguna de Torreón, además de Ducks y Vaqueros de Lerdo, así como Raiders de Gómez Palacio.

Cabe destacar que el Club Falcons fue uno de los equipos fundadores de la LIFARC, liga en la que participó activamente hasta su última intervención en la Temporada Juvenil 2025.