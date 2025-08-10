Ana Victoria Muñoz Saucedo brilla con medalla de oro en competencia de karate

La karateka monclovense Ana Victoria Muñoz Saucedo brilló en la Youth League Monterrey 2025 al conquistar la medalla de oro, reafirmando su posición como una de las grandes exponentes del karate nacional y confirmando su nivel competitivo previo a los próximos Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán este mes en Asunción, Paraguay.

Con una actuación contundente desde su debut, Muñoz Saucedo mostró gran técnica, control y mentalidad competitiva, dominando con claridad la categoría kumite U-21, menos de 68 kilogramos.

En la fase eliminatoria, Ana Victoria abrió con una victoria clara de 3-0 sobre la guatemalteca María Aguilar, posteriormente, repitió el mismo marcador frente a la también mexicana Elizabeth Méndez, asegurando así su lugar en la gran final de la competencia.

Ya en el combate por el oro, la monclovense enfrentó un desafío mayor ante la tunecina Meriame Ettaleb. Sin embargo, Ana Victoria mantuvo su estrategia ofensiva y defensiva para imponerse con autoridad por 5-1, asegurando una presea áurea más para su vitrina.

"Muy contentos por este resultado y sobre todo esa seguridad que se ganó el día de hoy para los Juegos Panamericanos. Muy emocionados, el día de hoy se demostró que si podemos y a confiar más en nosotros. Se disfrutó esta competencia y estamos listos para los Juegos", expresó la karateka tras ganar la medalla dorada.

Este logro representa un impulso significativo en la carrera de Muñoz Saucedo, quien tras su destacada participación en Monterrey, regresará a la Ciudad de México para reincorporarse a concentración de la Selección Nacional de Karate. Su preparación continuará con miras a los Juegos Panamericanos Junior, donde México depositará grandes esperanzas en ella.

La delegación nacional tiene programado partir rumbo a Paraguay el próximo 17 de agosto, mientras que el debut de Ana Victoria en el tatami panamericano está previsto para el 21 de agosto, fecha en la que buscará dejar en alto el nombre de México y consolidarse como una de las figuras emergentes del karate continental.