Wilmer Ríos lidera victoria de Acereros Monclova sobre Tecolotes

Con ataque de 18 imparables, incluyendo 5 jonrones, los Acereros apalearon a Tecolotes de los Dos Lados por pizarra de 19-3 y tomaron la ventaja en la serie de playoffs, anoche en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Wilmer Ríos lució en la lomita con sólida labor de 6 innings para acreditarse el éxito, mientras que a la ofensiva destacó Juan Mora de 5-5 con 3 impulsadas, pegando batazo de cuatro estaciones al igual que Sierra, Amador, Chávez y Corredor para soportar el triunfo ante un llenazo. La derrota fue para Adrián de Orta. En la primera tanda Matt McDermott bateó jonrón con elevado por el jardín derecho para adelantar 1-0 a los fronterizos, pero en el segundo rollo, Acereros remontó con poderoso ataque de 7 carreras. Rodolfo Amador disparó cuadrangular con elevado entre los jardines izquierdo y central, llevándose por delante a Kennys Vargas para darle la vuelta a los cartones, luego Magneuris Sierra se despachó con otro jonrón con elevado por el jardín derecho, con Aldrem Corredor y Juan Mora en los senderos para poner los cartones 5-1, después Kennys Vargas recibió base por bolas y Santiago Chávez anota de "caballito", mientras que Amador fue golpeado por lanzamiento y José Peraza llegó caminando al plato con la séptima rayita para Monclova. En la tercera alta, los Tecolotes descontaron cuando Aledmys Díaz disparó un vuelacercas con elevado por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Ali Castillo para acercarse 3-7. Para el cierre de la tercera tanda, Juan Mora batea jonrón solitario con elevado por el jardín derecho, luego Santiago Chávez pegó cuadrangular con elevado entre los jardines izquierdo y central para sumar una más a la cuenta de los locales; mientras que en el cuarto rollo, Aldrem Corredor batea jonrón con línea entre los jardines izquierdo y central, con Addison Russell a bordo para ampliar la diferencia 9-3. La Furia Azul siguió ampliando la diferencia en la sexta tanda con explosivo rally de 5 carreras que fue comandado por Juan Mora y Balbino Fuenmayor, después, en el séptimo rollo, Jecksson Flores remolcó a Mora con sencillo, mientras que en la octava tanda, Acereros remachó la victoria con triple producción elaborada por Brayan Corral, Elvin Carrillo y Fernando Flores. Para hoy, Acereros buscará hilvanar el segundo triunfo para luego salir a Nuevo Laredo con una ventaja cómoda.