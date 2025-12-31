Osmar Olvera celebra su triunfo en Singapur y medalla olímpica

Las tradicionales uvas de Año Nuevo suelen cargarse de deseos íntimos, casi secretos. Para Osmar Olvera, hubo un tiempo en que uno de ellos parecía tan ambicioso como lejano: vencer a los clavadistas chinos. Ese anhelo, que pedía casi en voz baja, se convirtió en realidad este año, durante la Copa del Mundo en Singapur, marcando un antes y un después en su carrera.

Muchas veces mi deseo en la uva fue vencer a los chinos, ahora será seguir venciéndolos, seguir ganándoles y ser esa piedra en el camino para ellos. Fue un gran año que se cerró con broche de oro. Soy campeón del mundo y haber podido romper la hegemonía de China fue algo muy especial. Repetir el Premio Nacional de Deportes por segunda ocasión, no cualquiera lo logra, así que feliz de volver a ser galardonado. Aprendí bastante, se avecina un gran ciclo olímpico", menciona Olvera en entrevista con Excélsior.

A pesar de haber ganado la medalla olímpica en París 2024, considera que el 2025 fue el mejor año en su carrera, no sólo por los resultados, sino por la madurez deportiva que ha alcanzado y la confianza con la que ahora enfrenta a la élite mundial.

Sí podría ser el mejor, más porque el oro es el oro, y ser el campeón del mundo no es fácil, pero sé que todavía vienen años mejores".

Osmar encuentra en las celebraciones de fin de año un espacio de calma y cercanía con los suyos, un contraste necesario con la exigencia del alto rendimiento que marca su día a día. Aprovecha para realizar otra de sus pasiones como es la cocina.

Mi familia no es de hacer grandes fiestas. Hacemos la cena, jugamos un poco, platicamos y nos vamos a dormir temprano. En Año Nuevo es con la familia de mi papá, hacemos tradiciones como aventar las lentejas para el dinero, dar la vuelta a la cuadra para viajar. Disfruto estar con ellos porque no siempre se puede. Tengo familia en Nuevo León y cuando la pasamos ahí, es carne asada, el cabrito y eso me gusta más, soy muy carnívoro. Me gusta cocinar, y si me dejan, ya meto mano y les ayudo", señala.

A inicios de un nuevo año, la salud aparece como prioridad absoluta, mientras que en lo deportivo ya tiene un objetivo claro en el horizonte: conquistar un título que aún falta en su palmarés en los clavados.

Lo que más deseo es salud para estar al 100 por ciento en cada competencia y salud para toda mi familia para que estén presentes en cada evento y puedan disfrutar de todo esto. Espero que a todos nos vaya bien en general, que sea un gran año para el deporte en México, que llegue más apoyo, sin duda, eso estaría fenomenal. En lo deportivo, vienen las tres copas del mundo, Canadá, Guadalajara y China, pero también Centroamericanos. Tengo todas las medallas menos las de Juegos Centroamericanos y del Caribe porque no he ido, eso me emociona y me motiva mucho este próximo año".

Además, contempla la posibilidad de realizar nuevos campamentos en China, una experiencia que considera clave para su desarrollo y que le ha permitido observar de primera mano la disciplina con la que se forman los clavadistas desde edades muy tempranas.

Es la idea, esperemos hacer un campamento a inicios de año o a finales, todo depende de que salga el recurso. Fue una gran experiencia, no podemos hablar mucho con ellos por el idioma, pero entre señas y con el celular nos entendemos, es impresionante que desde tan pequeños les exigen hacerlo perfecto, tienen una disciplina increíble tan chicos. Cuando te das cuenta que un niño de cinco años lo hace mejor que tú te concentras más", confiesa Olvera.

Esa experiencia, asegura, deja lecciones que podrían replicarse en México, no sólo para formar mejores atletas, sino personas con bases sólidas desde la infancia.

Eso debería pasar en México, si se puede lograr que más niños desde pequeño tengan esa disciplina es lo que se inculca y que se aprenda desde pequeño ser disciplinado en tu vida, será más fácil.