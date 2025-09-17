FIFA ordena indemnizar a Pedro Caixinha

El Tribunal de Futbol de la FIFA ordenó al Santos de Brasil indemnizar al técnico portugués Pedro Caixinha y su cuerpo técnico, despedidos en abril de este año. La cantidad asciende a aproximadamente 2.3 millones de euros (cerca de 14.4 millones de reales brasileños).

El exentrenador de Santos Laguna y Cruz Azul fue destituido el 14 de abril de 2025, un día después de la derrota del Santos ante Fluminense por 1-0, en la tercera jornada del Brasileirão.

Desde esa fecha, Santos y el técnico luso negociaron la rescisión del contrato. Caixinha pidió la indemnización inmediata, mientras el club proponía pagarla en cuotas durante varios años. Al no llegar a un acuerdo, el asunto fue llevado ante la FIFA. Caixinha y sus auxiliares resultaron favorecidos en los procesos correspondientes.

De acuerdo a la Gazeta Sportiva, además del pago, la decisión de la FIFA incluye intereses, en particular, un 5 % anual sobre las cantidades, si la condena se mantiene firme ante el recurso. Según el órgano rector del futbol, el Santos tiene 45 días para cumplir con el pago.

Sin embargo, el mítico equipo de Pelé tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). De solicitar ese recurso de revisión, la obligación de pago quedará suspendida.

Medios brasileños como Globo Esporte, UOL, Gazeta Esportiva señalan que la decisión generó inquietud en la directiva del Santos, en especial por el alto valor del contrato que firmaron con Caixinha, así como por las condiciones bajo las cuales se estipuló su rescisión, que exigía pago inmediato. En Portugal, el diario deportivo A Bola destacó que Caixinha obtuvo la resolución favorable, aunque el pago en firme dependerá del resultado del recurso al TAS.