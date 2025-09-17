Divas se imponen a Felinas en emocionante encuentro de voleibol

El conjunto de New Artic vino de menos a más para terminar arrebatándole la victoria a Cuervos, en uno de los partidos más reñidos que dejó la décima jornada de la Liga de Voleibol de la Academia Rangelitos.

Los emplumados se adelantaron en el marcador tras un primer set muy disputado, que cerraron a su favor con parciales de 25-22. Sin embargo, los árticos reaccionaron de gran manera en el segundo episodio, donde se mostraron más ordenados y efectivos en la red para imponerse por 25-21, forzando el capítulo definitivo.

En el tercer set, New Artic mantuvo el dominio y con un juego sólido terminó sellando el triunfo por 15-8, consumando así una gran remontada en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

TRIUNFOS DE DIVAS Y VAQUERAS

Por su parte, en la categoría Femenil, el equipo de Divas protagonizó otra gran remontada al imponerse sobre Felinas en un encuentro de tres sets.

Las felinas comenzaron con dominio y se llevaron el primer parcial por 25-20, pero las Divas respondieron con un juego contundente en el segundo episodio, donde se impusieron claramente por 25-13, y posteriormente, en el tercero, definieron el resultado con cartones de 15-6.

En otro duelo femenil, Vaqueras demostró una amplia superioridad sobre Golden y logró un triunfo sin complicaciones en apenas dos sets. Las sombrerudas desplegaron potencia ofensiva y buena coordinación para dominar con cartones de 25-12 y 25-21.