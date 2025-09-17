Omar García y Johnny Villastrigo lideran victoria en la Liga de Softbol Enrique Carrucha Arizpe

Omar García tuvo una hermética actuación en el centro del diamante, Johnny Villastrigo lo respaldó con un oportuno cuadrangular, y juntos soportaron la victoria de Ángeles sobre Diablos por pizarra de 2-0, en duelo que abrió la tercera fecha de la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arizpe.

El martes por la noche, en el parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental, Omar García lanzó 7 sólidas entradas en las que no admitió carrera, le conectaron apenas 4 hits y a cambio recetó 3 ponches, para adjudicarse el acierto tras un cerrado duelo de pitcheo frente a José Vázquez, quien se llevó la derrota después de 7 innings de labor en los que aceptó 4 imparables, regaló 2 pasaportes y abanicó a 5 bateadores.

Por su parte, Johnny Villastrigo apareció en el cuarto rollo para definir la ventaja de la escuadra angelina. Juan Reyna se había embazado tras un error del segunda base Salvador Moreno, en seguida apareció Villastrigo para conectar un sendo batazo que se escapó sobre la cerca, para poner el 2-0 en los cartones.

En la ofensiva de los angelinos destacaron Juan Reyna, Ángel Reyna y Villastrigo con marca de 2-1, además de Alonso García quien pegó un hit en 3 turnos; por Diablos, José Villegas, Brayant Rivera y Santiago Álvarez se fueron de 3-1.