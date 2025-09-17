Atlético Otilio y Nexus disputarán finales del Torneo Clausura 2025

La contundencia que no tuvo en los 90 minutos, el Atlético Otilio la sacó a relucir en la tanda de penaltis al superar por 4-2 a Toros, para acceder a la final de la categoría Segunda Fuerza.

En reñido duelo que se libró el fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva, tanto el Atlético como los astados tuvieron oportunidades de gol que no fueron aprovechadas, dejando intacto el marcador en el tiempo reglamentario. Tras el silbatazo final del colegiado Luis Reyes, el triunfo debió definirse desde los once pasos.

Por la escuadra celeste aparecieron Eduardo Hernández, Arnoldo Pedroza, Jared Aguilar y Cristian Tovar, los que cobraron de forma impecable para abrir el camino a la final. Por Toros acertaron Cristopher Puente y Sergio Félix, mientras que las fallas de Roberto Zavala y Ángel Mora costaron la eliminación.

Con todo merecimiento, el Atlético Otilio avanzó a la gran final del Torneo Clausura 2025 y el próximo domingo disputará el título con Atlético Miravalle, en la cancha de la colonia Azteca.

NEXUS VA A LA FINAL EN PRIMERA

De la mano de Jahiel Fermín, quien se despachó con un hat-trick, el equipo de Nexus goleó por 4-0 a Andry Sport y avanzó sin complicaciones a la final de la categoría Primera Fuerza.

Fermín Escobedo dio la primera demostración de su contundencia al minuto 19 para abrir el marcador, después anotó al 42´ y 86´ para ampliar la diferencia, mientras que Lorenzo Arreguín contribuyó con un tanto al 30´. Con esto, Nexus disputará el título ante el Deportivo Chinameca, el próximo domingo.