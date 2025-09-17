Pedro Barrera batea ciclo en triunfo de Charros sobre Yankees

Los Charros sumaron 2 triunfos más a su cuenta en la Liga de Béisbol Gilberto Felán, tras barrer con Yankees en duelo disputado el fin de semana dentro de la novena serie.

Pedro Barrera destacó en el primer encuentro al batear el ciclo. El primera base de Charros conectó jonrón, triple, doblete y un par de sencillos en 5 turnos, además de aportar 4 rayitas, para comandar la victoria por pizarra de 14 carreras a 7 sobre el conjunto manejado por Filiberto Orozco.

A su vez, Néstor Flores lució en el montículo con una sólida labor de 7 entradas completas para acreditarse el acierto, mientras que Andy Lucio cargó con la derrota.

Posteriormente, los Charros consumaron la barrida con un apretado triunfo de 3 carreras a 2 sobre los Yankees, en el segundo compromiso de la doble cartelera.

Edgar García contribuyó con un solitario cuadrangular en la primera entrada, Eldrick Aguilera anotó en la tercera y el mismo García reapareció en el sexto episodio para remachar la ventaja de los sombrerudos, a la vez que los bombarderos descontaron con jonrón de Emilio Valdez en el primer rollo, y anotación de Guillermo Ramos en la segunda tanda.

En el duelo de serpentinas, Ángel Morales salió airoso después de trabajar 7 innings completos, en tanto que Guillermo Ramos sufrió el descalabro.

Con esta doble victoria, Charros puso su récord en 7-11 y se despegó un poco del fondo del standing, mientras que Yankees se quedó con 12 juegos ganados y 7 perdidos, cayendo del primero al segundo puesto de la competencia.