Karateka Ana Victoria Muñoz Saucedo Destacada en Competencia por Premio Juvenil

Con una trayectoria marcada por la disciplina y una destacada cosecha de triunfos nacionales e internacionales, la karateka monclovense Ana Victoria Muñoz Saucedo fue nominada al Premio Estatal de la Juventud "Jóvenes Gigantes 2025", en la categoría de Deportes.

Con 19 años de edad, Ana Victoria ha logrado consolidarse como una de las principales exponentes del karate juvenil en México, con constantes convocatorias a la Selección Nacional para representar con orgullo al país y a Coahuila en competencias de alto rendimiento.

Su más reciente logro fue la medalla de bronce obtenida en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, apenas la semana pasada, y previamente, la joven karateka se colgó la medalla de oro en la Youth League Monterrey 2025, a principios de mes.

Ahora, Ana Victoria competirá por el galardón estatal junto a otros 32 talentos juveniles de toda la entidad, destacando en su categoría los nombres del piloto de automovilismo Luis Carlos Pérez Cabello, originario de Torreón, y del boxeador Jesús Alberto San Miguel Olguín.

El Premio Estatal de la Juventud "Jóvenes Gigantes 2025", organizado por el Instituto Coahuilense de la Juventud, busca reconocer el esfuerzo y talento de las y los jóvenes coahuilenses que han destacado en diferentes ámbitos. La ceremonia de premiación se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Saltillo.

Además de la categoría deportiva, el galardón contempla otras áreas como Excelencia Académica en secundaria, preparatoria y universidad, Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, Emprendimiento, Inclusión Social, Protección al Medio Ambiente, Compromiso Social, y Jóvenes con Discapacidad.