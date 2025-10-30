Gimnasio Marsopa Castro brilla en el Campeonato Estatal de Clubes de Boxeo

Con una destacada participación que incluyó 11 medallas, de las cuales 6 fueron de oro, el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro se consolidó como uno de los mejores exponentes en el XXII Campeonato Estatal de Clubes, celebrado el pasado fin de semana en el municipio de Saucillo, Chihuahua.

El evento, que contó con el aval de la Federación Mexicana de Boxeo y del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, se convirtió en una importante vitrina para los mejores prospectos del boxeo amateur. A lo largo de dos días de intensos combates, el equipo de "Marsopa" Castro, dirigido por el entrenador Pavel Castro, mostró un alto nivel técnico y físico, posicionándose como el segundo mejor club en la competencia por la cantidad y calidad de medallas obtenidas.

Entre los monclovenses que tuvieron una sobresaliente participación apareció Suseth Hernández, quien recientemente regresó de España donde peleó en el prestigioso Torneo Internacional BOXAM. "Susy" se llevó la presea dorada, al igual que Nicole Martínez, Natalia Borrego, Oscar Córdova, Ángel Fuentes y Mateo Menchaca, para encabezar el medallero de la delegación del Gimnasio "Marsopa" Castro.

Por su parte, César Treviño y Samantha Villanueva sumaron las medallas de plata, mientras que Iván Arámbula, Edson Mendoza y Abrecht Ayala se quedaron con el bronce, reforzando la cosecha de la comitiva monclovense.

El Club Díaz Ordaz de Chihuahua Capital se coronó campeón por equipos tras una importante suma de preseas, seguido por el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro en la segunda posición, mientras que el tercer lugar fue para el Team Reyna de Ciudad Juárez.

La destacada participación de los boxeadores del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro reafirmó al establo dirigido por Pavel Castro como una de las canteras de boxeadores más importantes en el estado de Coahuila.