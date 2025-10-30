Estrellas triunfan sobre Indios en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años

Con un par de rayitas en el segundo rollo y un letal ataque de 6 anotaciones en la cuarta entrada, el equipo de Estrellas labró un valioso triunfo por pizarra de 8-7 sobre Indios, en duelo que libraron dentro de la décima serie de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

En la segunda tanda, Héctor Moreno y Francisco Vidriales sumaron las primeras dos anotaciones a la cuenta de los estelares, mientras que en la cuarta entrada, César Méndez inició una ofensiva que fue reforzada por el mismo Héctor Moreno, Humberto Lara, Luis Castillo, Juan Barrera y Gerardo Esparza, para conseguir una ventaja que fue decisiva.

Por su parte, los Indios consiguieron un par de rayitas en la primera tanda a cargo de Pascual Vázquez y Oscar Martínez, luego Luis Barrón y Giovani Galaviz sumaron 2 anotaciones más en el segundo rollo, el mismo Barrón timbró en la cuarta tanda, en tanto que Alberto Mata y Oscar Martínez contribuyeron con timbres en el fondo de la séptima entrada, para acortar la diferencia en los cartones finales.

Sobre el montículo del Deportivo AHMSA destacó la serpentina de Francisco Vidriales, quien lanzó toda la ruta para acreditarse el éxito, a la vez que el relevista Joel Torres se llevó la derrota tras recibir la estafeta del abridor Carlos García.