Padres y Piratas se enfrentan en las Semifinales de la Liga de Béisbol

Los mejores cuatro equipos de la campaña regular continúan en la lucha por el campeonato de la Liga de Béisbol Gilberto Felán, y este fin de semana protagonizarán dos emocionantes duelos semifinales que se anticipan intensos y reñidos.

El conjunto de Padres, líder absoluto del standing con récord de 19 victorias y 7 derrotas, parte como uno de los principales favoritos al título, seguido de Yankees, Mets y Piratas, quienes completan el grupo de semifinalistas de la Temporada 2025.

En el Parque AHMSA, los Padres, dirigidos por Fidencio Pérez, recibirán la visita de los Piratas de la familia Aguilera. La serie, pactada a doble juego de siete entradas, dará inicio este domingo a las 10:30 de la mañana, y podría definir al primer finalista del torneo.

Los frailes llegan con paso firme, luego de barrer en la ronda anterior a Ángeles, mientras que los filibusteros también mostraron solidez al dejar en el camino a Astros.

De forma simultánea, en el campo 3 del Deportivo AHMSA, los Yankees de la familia Orozco Padilla se medirán ante los Mets, en otra serie que promete gran nivel de pelota.

Los bombarderos avanzaron a esta instancia tras eliminar en dos juegos a los Nationals, demostrando poder ofensivo y sólido staff de pitcheo. Por su parte, los metropolitanos tuvieron que esforzarse al máximo, pues necesitaron tres juegos para dejar fuera a los Charros en una serie muy cerrada.

La directiva del circuito, anticipó que de requerirse un tercer encuentro para definir al ganador de cada una de las series, este se jugará a 9 entradas, la próxima semana.