Andy Lucio y Guillermo Ramos brillan en triunfos de Yankees ante Tigres

Andy Lucio y Guillermo Ramos lucieron dominantes en el montículo y tuvieron un respaldo contundente de su ofensiva, para soportar el doble triunfo de Yankees sobre los Tigres del Oriente, en duelo que formó parte de la onceava serie del calendario regular.

En el primer compromiso de la jornada, los bombarderos sumaron 2 anotaciones en el primer rollo y 3 más en la segunda tanda, aprovechando ese ataque tempranero para cimentar un triunfo por pizarra de 8-2 sobre los felinos.

Guillermo Ramos destacó al batear de 3-2 y contribuir con 3 anotaciones, Abraham Alfaro conectó de 4-3 para reforzar la artillería, mientras que en el centro del diamante apareció Andy Lucio con sólida labor para adjudicarse el acierto.

Por Tigres, Kevin Montemayor se llevó la derrota, mientras que Javier Martínez y Daniel Segoviano timbraron en el cierre del primer rollo para evitar la blanqueada.

Después, los Yankees aseguraron la serie con una clara victoria por pizarra de 7-1 sobre los Tigres. Dicho resultado fue soportado por Guillermo Ramos con una dominante serpentina, registrando apenas una carrera y 5 hits, dio 2 pasaportes y ponchó a 7 bateadores en toda la ruta, mientras que la derrota fue para Marcos Arreguín.

Jesús Monsiváis y Ariel de León abrieron la cuenta de los bombarderos con un par de rayitas en la primera tanda, luego Andy Lucio y Ulises Durán agregaron 2 más en la segunda, mientras que el triunfo fue sellado con triple producción en el cuarto rollo. Por los felinos orientales, Daniel Segoviano anotó en el segundo capítulo para el descuento.

La doble victoria posicionó a Yankees en el subliderato del standing con 16 juegos ganados y 6 perdidos, en tanto que los Tigres se quedaron con apenas 7 triunfos y 15 derrotas.