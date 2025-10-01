Contactanos
Lobos inicia con victoria en la Liga de Fútbol de Denso

Lobos se impone en su debut en la Liga de Fútbol de Denso con actuación destacada de Cristian de la Cruz

Por Edson Rojas - 01 octubre, 2025 - 05:22 p.m.
Los Vengadores iniciaron la Liga de Fútbol de Denso con la puntería bien afinada y sumaron sus primeros 3 puntos con una goleada de 7-1 sobre la escuadra de Kawasakis, en cotejo que sostuvieron dentro de la primera fecha del torneo.

Otoniel González dio una muestra de su efectividad frente a la portería al despacharse con 3 anotaciones para liderar el triunfo del conjunto vengador, el cual ejerció una clara superioridad sobre la cancha del "Papo" Ríos.

Edgar de León y Alan García también destacaron por su contundencia al contribuir a la ventaja con 2 tantos, respectivamente, mientras que por la escuadra derrotada apareció Christian Díaz con un solitario tanto que alcanzó para salvar la honra.

LOBOS DEBUTÓ CON TRIUNFO

En el encuentro que dio inicio a la jornada inaugural, el equipo de Lobos venció al combinado de Los MDF con un claro marcador de 2-0. Cristian de la Cruz tuvo una inspirada actuación y firmó un par de anotaciones para conducir a la manada a la conquista de su primer triunfo de la campaña.

EL CAMPEÓN INICIÓ GANANDO

Los Porcinos, campeones de la campaña anterior, sufrieron de más para vencer a Jicamitas QC por la mínima diferencia de 3-2. Gustavo Guzmán firmó un doblete y Diego de León lo secundó con un tanto para forjar el triunfo porcino, para iniciar la defensa de la corona de manera exitosa; por el conjunto rival, el descuento fue con goles de Juan Martínez y Roberto Castillo.

