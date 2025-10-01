Lobos inicia con victoria en la Liga de Fútbol de Denso

Los Vengadores iniciaron la Liga de Fútbol de Denso con la puntería bien afinada y sumaron sus primeros 3 puntos con una goleada de 7-1 sobre la escuadra de Kawasakis, en cotejo que sostuvieron dentro de la primera fecha del torneo.

Otoniel González dio una muestra de su efectividad frente a la portería al despacharse con 3 anotaciones para liderar el triunfo del conjunto vengador, el cual ejerció una clara superioridad sobre la cancha del "Papo" Ríos.

Edgar de León y Alan García también destacaron por su contundencia al contribuir a la ventaja con 2 tantos, respectivamente, mientras que por la escuadra derrotada apareció Christian Díaz con un solitario tanto que alcanzó para salvar la honra.

LOBOS DEBUTÓ CON TRIUNFO

En el encuentro que dio inicio a la jornada inaugural, el equipo de Lobos venció al combinado de Los MDF con un claro marcador de 2-0. Cristian de la Cruz tuvo una inspirada actuación y firmó un par de anotaciones para conducir a la manada a la conquista de su primer triunfo de la campaña.

EL CAMPEÓN INICIÓ GANANDO

Los Porcinos, campeones de la campaña anterior, sufrieron de más para vencer a Jicamitas QC por la mínima diferencia de 3-2. Gustavo Guzmán firmó un doblete y Diego de León lo secundó con un tanto para forjar el triunfo porcino, para iniciar la defensa de la corona de manera exitosa; por el conjunto rival, el descuento fue con goles de Juan Martínez y Roberto Castillo.