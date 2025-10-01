El Shito Kai Banda Shindo Kan brilla en la Copa Murayama 2025 de Karate

La comitiva del Shito Kai Banda Shindo Kan tuvo una notable participación en la edición 2025 de la Copa Murayama de Karate, al acaparar varios podios en el prestigiado certamen internacional celebrado el pasado fin de semana.

El sensei Gabriel Hernández Banda lideró el medallero al conquistar un segundo lugar en kumite y un tercer lugar en la modalidad de kata, al competir en la categoría Master cintas negras.

A su vez, Gabriel de Jesús Hernández Crespo se adjudicó el segundo lugar en kumite dentro de la categoría Adultos cintas cafés, mientras que Sandra Padilla Reyes se colocó en la cuarta posición en Adultos Femenil cintas cafés.

"Nos vamos con una gran satisfacción de poder representar a nuestra ciudad en este importante evento que ya es tradicional en las artes marciales japonesas. Esperemos prepararnos aún mejor para el siguiente año y mejorar los resultados", expresó Hernández Banda, director del Shito Kai Banda Shin Do Kan.

El propio sensei subrayó que más allá de los metales obtenidos, lo más valioso es la experiencia adquirida:

"Contento con los resultados de este importante evento, donde, más que ganar una medalla, se va adquiriendo más experiencia en este tipo de campeonatos. Son parámetros para seguir mejorando en todos los aspectos de preparación, tanto técnico como físico y emocionalmente".

La Copa Murayama 2025 se realizó en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León, en Monterrey, convocando a más de dos mil competidores provenientes de distintas entidades de México, además de delegaciones de países invitados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Egipto e India.