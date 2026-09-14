Demons y La Familia triunfan en la Liga de Voleibol Rangelitos

Los Demons reencontraron su mejor nivel y volvieron a la senda del triunfo al imponerse con claridad sobre la escuadra de Rise, a la que superaron en dos sets, dentro de la categoría Mixta de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los endemoniados saltaron a la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez con la determinación de quedarse con el triunfo y rápidamente marcaron diferencia. Con un juego sólido y efectivo, se apuntaron el primer set con un contundente 25-11.

Para el segundo episodio, Demons mantuvo el control de las acciones y no permitió reacción de su rival, cerrando el encuentro con un claro 25-12. De esta manera, los endemoniados consumaron una victoria sin mayores contratiempos y retomaron el paso ganador en la competencia.

En otro duelo de la cartelera dominical, La Familia también hizo valer su dominio al derrotar en sets corridos a Raptors, dentro de la categoría Mixta. La Familia impuso condiciones desde el arranque con un 25-15 y mantuvo el ritmo en el segundo episodio para sellar la victoria por 25-21, sumando así un triunfo más en el presente certamen.