España y Chile podrían enfrentar un amistoso en Puebla antes del Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, se ha convertido en una de las opciones para albergar un partido amistoso entre España y Chile previo a la Copa del Mundo 2026. Aunque el inmueble y sus alrededores fueron descartados como base de entrenamiento para la competencia mundialista, fuentes cercanas a la Selección española confirmaron que existe contacto para definir la realización del encuentro en territorio mexicano.

¿Por qué el Estadio Cuauhtémoc?

España busca rivales sudamericanos que le permitan afinar su preparación antes de enfrentar a Uruguay en Guadalajara, partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Entre las alternativas consideradas por el equipo europeo estaba la Ciudad de México, pero en las últimas horas el Estadio Cuauhtémoc ha ganado fuerza como sede potencial.

El gobierno de Puebla invirtió recientemente en la renovación del césped y en mejoras generales del estadio, con la intención de que alguna selección pudiera usarlo como campo de entrenamiento durante la Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna selección lo eligió para esa función. José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, reconoció: "Hicimos todo lo posible para que Puebla fuera una opción. Se tomaron decisiones extraordinarias fuera del presupuesto 2025, y aunque Corea del Sur y Sudáfrica visitaron la ciudad, sus elecciones no beneficiaron a Puebla".

Oportunidad para España

De concretarse, el amistoso España vs. Chile sería una oportunidad para que el conjunto europeo ajuste su estrategia en México antes de su debut mundialista.