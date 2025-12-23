Juan de León brilla en la victoria de Diablos sobre Diamondbacks

Al equipo de Diablos le bastaron dos juegos para adueñarse del campeonato en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más. El fin de semana, los pingos le repitieron la dosis a la escuadra de Diamondbacks, a la que superaron por pizarra de 6-1 para definir la serie final por limpia y ascender al trono del circuito.

En la lomita del Parque Ferrocarrilero de Frontera, el lanzador Juan de León trabajó 6 dominantes entradas para encaminar el triunfo que le valió la corona a los Diablos, contando con eficiente relevo de Luis Castillo en la séptima tanda. Por su parte, Néstor Zertuche sufrió el descalabro tras una floja salida para lanzar por los D-Backs.

Diablos se adelantó en el score de forma tempranera, cuando en el rollo Sergio Villarreal pegó hit productor de la carrera de la quiniela. Posteriormente, Said Lozano empujó un par de rayitas más y puso los cartones 3-0.

En la cuarta entrada, David Villarreal fue impulsado por Damián López con el fly de sacrificio para sumar la cuarta rayita a la cuenta de los Diablos, mientras que José de la Cruz se despachó con un jonrón de 2 carreras para remachar la ventaja. Por su parte, Jesús Ramírez pegó jonrón solitario para evitarle la blanqueada a los D-backs.

Con este triunfo, y la victoria de 6-5 conseguida en el primer duelo de la serie final, los Diablos lograron quedarse con el campeonato y ampliar su palmarés en la Liga de 40 y más.