Franklin Barreto regresa a Diablos Rojos del México para la LMB 2026

Los Diablos Rojos del México anunciaron el regreso del jardinero venezolano Franklin Barreto, quien será parte del roster del equipo para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), convirtiéndose en el segundo refuerzo extranjero confirmado para la escuadra.

Desde que se logró el título 18, la organización capitalina comenzó a trabajar en la construcción del roster para buscar en 2026 el histórico tricampeonato en la LMB, y Barreto se une a Robinson Canó como los peloteros foráneos confirmados.

Barreto llegó a los Diablos Rojos en 2024, campaña en la que fue el primer bat y jardinero central. Participó en 76 juegos, terminando con un porcentaje de bateo de .343, con 77 carreras anotadas, 110 hits, 16 home runs y 63 producidas. A la par, tuvo una actuación histórica con el guante al ser el ´Defensivo del Año´ en la LMB, al concluir con un 1.000 de porcentaje de fildeo.

El nacido en Valencia, Venezuela, es el tercer jardinero de los Diablos Rojos que lo consigue, luego de que lo obtuvieron Daniel Fernández (1994 y 2005) y Luis "El Rayo" Arredondo (1994).

Los Yankees de Nueva York y los Cachorros de Chicago son los equipos interesados en firmar al agente libre Bo Bichette, quien tuvo años brillantes con Azulejos de Toronto. Yankees escucha ofertas de cambio por Jazz Chisholm Jr., lo que abriría un lugar en la segunda base y ahí sería la opción de firmar a Bichette, quien a pesar de que su carrera en Grandes Ligas ha sido como shortstop, estaría dispuesto a moverse.

Una situación similar enfrentan los Cachorros de Chicago, que podrían cambiar a su segunda base Nico Hoerner y entonces ir por la firma de uno los jugadores más interesantes en la agencia libre. Al menos cinco equipos están interesados en contratarlo.

La Selección Mexicana de Beisbol sigue tomando forma rumbo al Clásico Mundial 2026 con la confirmación de Alejandro Kirk y Randy Arozarena, dos figuras consolidadas de Grandes Ligas que encabezarán el proyecto tricolor en el máximo escenario internacional.

La Comisión de Selecciones Nacionales informó que el receptor Alejandro Kirk integrará el roster de México para el Clásico Mundial 2026. Aunque el tijuanense fue convocado para la edición 2023, no pudo participar debido al nacimiento de su hija, ocurrido apenas días antes del arranque del torneo por lo que esta será su primera aparición.

Desarrollado por los Toros de Tijuana, Kirk llega ahora, respaldado por uno de los mejores momentos de su carrera desde su irrupción en MLB en 2020 y consolidándose rápidamente como receptor titular de Toronto.

Kirk se ha establecido como una pieza central del equipo canadiense, con dos convocatorias al Juego de Estrellas (2022 y 2025), un Bat de Plata y un papel determinante en el camino de Toronto hacia la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers de Los Ángeles.