Diablos Rojos Monclova vencen a Rieleros en serie inaugural

Los Diablos iniciaron con éxito la defensa de su corona tras vencer a Rieleros por paliza de 19 carreras contra 9 en encuentro que sostuvieron dentro de la serie inaugural, el pasado fin de semana.

En la registradora del Parque Ferrocarrilero, Luis Pérez tuvo una jornada de 4-4 y un par de anotaciones para comandar la ofensiva de los pingos, a la vez que Felipe Cano destacó con efectividad de 3-2, mientras que Luis Esquivel y Manuel Medrano batearon de 4-2.

Por otra parte, en el montículo apareció Sergio Villarreal con sólida labor que la valió el acierto ante Israel Ramírez, quien fue relevado por Mariano Rodríguez en un intento de frenar el ataque rival.

En fondo del primer rollo, Daniel Rubio y Luis Esquivel consiguieron un par de anotaciones para darle la iniciativa a los Diablos, sin embargo, la novena fronterense respondió en la segunda tanda con un rally de 7 carreras que revirtió el dominio en los cartones, mientras que René Ceniceros y Mariano Rodríguez timbraron en la tercera tanda para poner los cartones 9-2.

Parecía que Rieleros preparaba el camino hacia el triunfo, pero en el cierre del tercer episodio, los Diablos detonaron un ataque de 12 imparables con el que fabricaron igual número de carreras para gestar la remontada definitiva. Posteriormente, en el cuarto capítulo, Felipe Cano y Luis Esquivel agregaron un par de carreras más para sellar el 16-9 en el score final.

En otros duelos celebrados durante la primera fecha del calendario regular, los D-backs debutaron con el pie derecho al superar por pizarra de 12-7 a Potros, con el acierto para el pitcher Luis Ayala, mientras que la derrota fue para Luis Gutiérrez; por su parte, los Astros se agenciaron una victoria de 12-8 sobre Indios, luciendo Armando Villarreal con el éxito ante la serpentina de Juan Torres.