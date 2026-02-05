Miravalle arrasa a Tigres 6-0 en partido de fogueo

El equipo de Miravalle inició su preparación rumbo al Torneo de Copa 2026 con una contundente y motivante goleada. La "Mira" dio una muestra de su poder ofensivo al superar a los Tigres con una holgada diferencia de 6-0, en jornada de partidos de fogueo que se celebró el pasado miércoles.

Raymundo Rodríguez, el campeón de goleo de la temporada anterior, dejó ver que su letalidad frente a la portería no ha mermado. El ariete del Miravalle se despachó con 4 anotaciones en la cancha de la colonia 21 de Marzo, para soportar la goleada sobre unos débiles felinos.

Luis Reyes también sobresalió por su efectividad en el área, al firmar un par de goles para ampliar la diferencia, mientras que Fernando Hernández, quien ingresó de cambio en la parte complementaria, firmó un doblete que selló la goleada.

Con una ofensiva liderada por Gerardo González, quien anotó en 5 ocasiones, la escuadra de Polonia labró una goleada de 8-2 sobre Legendarios Hipódromo, en otro partido de pretemporada.

La zaga legendaria fue incapaz de contener a un inspirado González y éste consiguió una "manita" de goles para liderar el triunfo polaco; por su parte, Leonardo Flores y Mario Méndez contribuyeron con un tanto para ampliar la ventaja, la cual fue redondeada con un autogol. A su vez, el conjunto de la colonia Hipódromo salvó la honra con tantos de Juan García y Juan José Garza.