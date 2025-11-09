Empate agónico entre Sunderland y Arsenal en el Stadium of Light

En un resultado que resonará en toda la Premier League, el Sunderland logró un monumental empate 2-2 en el Stadium of Light frente al líder de la liga, el Arsenal. Un gol agónico en el tiempo de descuento aseguró un punto valiosísimo para los Lads, manteniendo además su racha invicta como locales en la máxima categoría.

El entrenador Régis Le Bris optó por repetir la alineación titular que consiguió el empate contra el Everton el lunes por la noche, destacando la presencia de Granit Xhaka enfrentándose a su antiguo equipo.

El partido comenzó con el Arsenal buscando adelantarse. Declan Rice puso a prueba al portero Robin Roefs con un potente tiro libre desde 25 metros, forzándolo a una estirada salvadora. El Arsenal siguió presionando, con Eberechi Eze y Wilson Isidor creando ocasiones, aunque sin concretar. Isidor, en particular, estuvo cerca tras un trademark run al conectar un cabezazo de Noah Sadiki, pero su remate se fue ligeramente desviado.

Sin embargo, fueron los locales quienes golpearon primero y de forma contundente. Dan Ballard aprovechó un balón bajado por Nordi Mukiele dentro del área y soltó un potente y alto remate que superó a David Raya, desatando la euforia en el Stadium of Light. A pesar de una clara ocasión de William Saliba justo antes del descanso, que disparó alto, el Sunderland se fue al vestuario con la ventaja mínima.

El Arsenal regresó con ímpetu en la segunda mitad. Martin Zubimendi tuvo dos aproximaciones tempranas, una salvada por Roefs y otra que se fue apenas desviada. La presión visitante se intensificó y dio frutos cuando Bukayo Saka capitalizó una pérdida de balón del Sunderland en campo rival. Tras ser habilitado por Mikel Merino, el extremo inglés definió con potencia para igualar el marcador.

Los Gunners mantuvieron el pie en el acelerador. Zubimendi, protagonista en el mediocampo, rozó el gol en dos ocasiones, primero con un remate que pasó cerca del poste y luego con un disparo que se estrelló en el travesaño tras un despeje fallido de Roefs. La remontada se completó en el minuto 74, cuando Leandro Trossard desató un impresionante disparo desde lejos que se coló en la red.

Con el Arsenal arriba, David Raya se erigió como salvador, negándole el empate a Brian Brobbey a quemarropa después de un toque de Ballard proveniente de un saque de banda largo.

No obstante, la resiliencia del Sunderland se impuso en los minutos finales. En el tiempo de descuento, un cabezazo de Ballard a la zona de peligro fue rematado por Brian Brobbey, quien logró puntear el balón más allá de Raya para anotar su primer gol con el club y desatar el delirio en las gradas por segunda vez.

El Arsenal aún tuvo una última oportunidad para el triunfo, pero Roefs realizó una atajada vital y Ballard se lanzó heroicamente para bloquear un último intento de Zubimendi, asegurando el valioso empate.

Este resultado permite al Sunderland mantener su fortín en casa y demuestra su capacidad para competir con los líderes de la liga. Tras el parón internacional de noviembre, el equipo volverá a la acción como visitante frente al Fulham.