Padres logran victoria sobre Dodgers en emocionante partido: Uriel Rebolloza brilla

Uriel Rebolloza y Mateo Torres comandaron la artillería, mientras que Emmanuel Rodríguez trabajó 4.1 innings a gran nivel para llevar a los Padres a un triunfo por pizarra de 20 carreras a 13 sobre Dodgers en duelo correspondiente a la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furiazul.

Rebolloza lució en la registradora con doblete y un par de sencillos en 5 turnos, mientras que Torres tuvo una efectividad de 4-2 para apuntalar el ataque con el que los Padres labraron su noveno triunfo de la campaña.

Por su parte, Rodríguez tiró pelota de 3 carreras, 4 hits, un pasaporte y 7 ponches recetados para agenciarse la victoria, contando con el respaldo de 3 relevos. A su vez, Jesús Olvera se llevó el descalabro tras lanzar apenas 1.1 entradas con 7 carreras permitidas, siendo relevado por 4 compañeros.

Los frailes se enfilaron al triunfo desde temprano, con rally de 4 carreras en la primera tanda y otro de 5 en la segunda, mientras que Emmanuel Rodríguez aportó una anotación en el tercer rollo. Para la quinta entrada, Rodríguez y Uriel Rebolloza sumaron 2 más a la cuenta de los Padres, mientras que con triple producción en el sexto episodio y otro rally de 5 en la séptima se consumó la victoria.

A su vez, los Dodgers descontaron con un timbre de Jesús Olvera en la segunda entrada, luego Jonathan Barboza, Max González y Sebastián Pecina aparecieron en la cuarta tanda con un racimo de 3; esta cuota fue repetida en el sexto episodio, mientras que en el séptimo capítulo cerraron con un rally de 6 para darle algo de decoro a los cartones finales.