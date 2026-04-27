Victoria contundente de Demons en la Liga de Voleibol Rangelitos

Con técnica, intensidad y efectividad en el ataque, el equipo de Demons le hizo honor al nombre y terminó venciendo a Raptors en apenas dos sets, para sumar una victoria más en la categoría Mixta de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En duelo que se escenificó en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, los demonios ejercieron una clara superioridad y definieron el partido por la vía rápida. En el primer set, el mejor nivel de juego de los Demons se reflejó con parciales de 25-14, mientras que en la segunda vuelta se definió la victoria con cartones de 25-19 frente a unos dinosaurios que intentaron reaccionar, pero no les alcanzó.

La escuadra de Olimpo refrendó su buen nivel de juego en el presente torneo al gestar una clara victoria en dos sets frente al sexteto de Shadows, en otro partido celebrado el pasado domingo dentro de la quinta jornada. Los olímpicos dieron otra gran exhibición y salieron de la cancha con parciales de 25-13 y 25-24 ante las sombras, para anotarse el resultado.

Por otro lado, el equipo de Paketaxo no tuvo mayores dificultades para imponerse ante los Ajolotes, en dos capítulos corridos. En el primer set, Paketaxo impuso condiciones con un claro 25-18, mientras que su superioridad fue refrendada con cartones de 25-20 para finiquitar el partido.