Mada se impone 2-1 al Flamengo y lidera la Liga Intermunicipal de Fútbol

Con más apuros de lo esperado, el equipo de Mada terminó imponiéndose ante el Flamengo por la mínima diferencia de 2-1 y su recompensa fue el liderato de la categoría Primera 'A', en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

En encuentro de la fecha 5 que se disputó el domingo en el campo Lorenzo Mendoza, Mada encontró el gol en momentos precisos y definió su cuarta victoria de la campaña, con la cual llegó a 13 puntos y tomó la primera posición de la tabla.

Juan Sanmiguel y Alejandro Rodríguez firmaron las anotaciones que le dieron forma al resultado, mismo que además le sirvió a Mada para continuar con la etiqueta de invicto. Por su parte, el Flamengo encontró el tanto del descuento por medio de Ángel Chairez.

Rec Audio golea a Prime Custom por marcador de 8-3, en otro cotejo de la categoría Primera 'A'. Roberto Reyes, Obed Ríos y Ricardo Bernal conformaron un letal tridente y soportaron la goleada de Rec Audio. Los tres mencionados se despacharon con dobletes para apuntalar la ventaja de las Águilas, mientras que Owen Bernal y Uriel Barboza complementaron la ya abultada ventaja con un tanto; por su parte, la escuadra derrotada acortó la diferencia con goles de Antonio Córdova, Adolfo López y Cristian Ibarra.

Además de dolorosa, la goleada le costó el liderato y el invicto al conjunto de Prime, el cual se quedó con 12 unidades, mientras que Rec escaló a 7 puntos.