Diego Cocca aclara su salida del Atlas: Comunicado en Instagram

Diego Martín Cocca decidió romper el silencio luego de su sorpresiva salida del Atlas y lo hizo mediante un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde dejó clara su postura sobre los acontecimientos que derivaron en el fin de su segunda etapa al frente del conjunto rojinegro.

El entrenador argentino aseguró que, contrario a la versión que circuló sobre la supuesta falta de acuerdo para darle continuidad a su proyecto, el contrato que lo unía con la institución estaba firmado, formalizado y plenamente vigente, por lo que mostró su sorpresa por la decisión tomada por la directiva.

El contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes", escribió Cocca, quien explicó que decidió pronunciarse por respeto a la afición, a su trayectoria y al vínculo que mantiene con el club.

Asimismo, destacó que incluso la pretemporada se desarrolló conforme a la planeación establecida, como prueba del compromiso que existía para encarar el nuevo torneo.

En su publicación, el estratega también rechazó que la ruptura se debiera a diferencias para renovar o extender su permanencia, al señalar que el proyecto seguía en marcha y que tanto él como su cuerpo técnico trabajaban con absoluta normalidad.

Contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto", escribió, antes de insistir en que toda la preparación rumbo al Apertura fue realizada con profesionalismo y dedicación.

Cocca también aprovechó para explicar que su regreso al Atlas estuvo motivado únicamente por el cariño que siente por la institución, asegurando que incluso dejó de lado proyectos personales para volver a dirigir al equipo que llevó al histórico bicampeonato de la Liga MX.

"Mi decisión de regresar y asumir nuevamente la dirección técnica estuvo motivada únicamente por el amor a estos colores y por el compromiso inquebrantable con su gente", señaló.

En la parte final del comunicado, Diego Cocca agradeció a Grupo Orlegi por haber encabezado la etapa más exitosa en la historia del Atlas, mientras que a Grupo PRODI, nuevo propietario del club, le deseó éxito, aunque reconoció que le sorprendió profundamente la decisión de terminar su vínculo sin una causa justificada.

Mi reconocimiento a Grupo Orlegi por su gestión clave en la etapa más exitosa del club. A Grupo PRODI, más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia", escribió.

Finalmente, el entrenador dedicó unas palabras a la afición rojinegra, a la que agradeció el respaldo recibido durante sus dos etapas al frente del equipo.

"Lamento que circunstancias ajenas a nuestra voluntad impidan continuar este proyecto que iniciamos con tanta ilusión", expresó el argentino, quien concluyó asegurando que Atlas siempre ocupará un lugar muy especial en su vida.