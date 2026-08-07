Pato O´Ward enfrenta problemas en la práctica de IndyCar en Portland

Pato O´Ward tuvo un arranque problemático de fin de semana en Portland, donde se realizará la fecha 13 del campeonato 2024 de IndyCar, al ocupar la posición 15 en la primera práctica.

A pesar de quedar entre los diez mejores en la primera parte de la sesión de este viernes, con un tiempo, el mexicano golpeó el muro interno de la curva 1 del circuito permanente ubicado en Oregón, lo cual lo hizo trompear y quedar por varios segundos detenido en el pasto.

Para su fortuna, O´Ward logró retomar la marcha y regresar a los pits para que su auto recibiera arreglos, pero el programa de trabajo ya se había interrumpido y no logró encontrar velocidad, una constante que volvió a sufrir Arrow McLaren en general, ya que sus coequiperos Nolan Siegel y Christian Lundgaard ocuparon los puestos 18 y 22.

Esto contrastó completamente con lo visto hace un mes en Mid-Ohio, el circuito permanente más reciente en el calendario, en el que O´Ward y Lundgaard le dieron el 1-2 a McLaren.

"Hoy ha sido todo un desafío, por no decir otra cosa. La primera sesión de entrenamientos ha sido muy dura", expresó O´Ward.

"Tenemos trabajo por delante esta noche para darle la vuelta a la situación y conseguir un auto más constante de cara para mañana".

A O´Ward se le terminan las oportunidades para intentar luchar por el campeonato de IndyCar. Quedan seis fechas y, actualmente, se sitúa a 121 puntos del líder Alex Palou.

Mientras él y McLaren tuvieron dificultades, la constante de tener a Palou adelante siguió, ya que el español impuso el mejor tiempo en toda la tanda: 58.571 segundos.

Con ello, el piloto de Chip Ganassi Racing superó por 88 milésimas a Kyle Kirkwood y por poco más de dos décimas a Rinus VeeKay, y se perfila para obtener su séptima pole de trece posibles en este año.

La actividad de la IndyCar en Portland continuará este sábado con la segunda práctica y la calificación, misma que se desarrollará a las 17 hrs (Tiempo del Centro de México).

La carrera será este domingo a las 14:20 hrs; en México se podrá ver en ESPN 3 y en el servicio de streaming Disney Plus.