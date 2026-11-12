México va por la Concacaf: FMF prepararía movimiento para desplazar a Victor Montagliani

El futbol de la región podría enfrentar una disputa por el control de la Concacaf durante los próximos meses. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) estaría involucrada en un movimiento para buscar la salida de Victor Montagliani de la presidencia del organismo y promover un cambio en su dirigencia.

La información fue revelada por el periodista David Faitelson durante un podcast de TUDN, en el que señaló que marzo sería el momento contemplado para impulsar esta iniciativa, a la que describió como un posible «golpe de Estado» dentro de la confederación.

Este escenario también estaría relacionado con las diferencias que surgieron alrededor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de la controversia por sus propuestas relacionadas con la organización y el control del Mundial 2026.

La FMF buscaría respaldo de las federaciones del Caribe

Según lo expuesto por Faitelson, la estrategia encabezada por el futbol mexicano contemplaría acercamientos con las asociaciones de países caribeños para reunir los votos necesarios y modificar el liderazgo de la Concacaf.

El comunicador aseguró que las federaciones de esa región habrían manifestado su respaldo a Gianni Infantino, lo que representaría un factor importante dentro de las negociaciones.

En sus declaraciones, mencionó que el Caribe cuenta con 25 votos que podrían resultar determinantes para alcanzar una mayoría dentro del organismo.

La intención, de acuerdo con esta versión, sería construir una alianza que permita impulsar cambios en la presidencia que actualmente ocupa Victor Montagliani.

¿Qué busca México con un cambio en Concacaf?

Uno de los objetivos que se atribuyen a esta iniciativa sería conseguir una mayor participación del futbol mexicano en competencias internacionales organizadas por otras confederaciones.

Faitelson explicó que entre las posibilidades estaría recuperar la oportunidad de que los clubes mexicanos participen en torneos sudamericanos, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, competencias organizadas por la Conmebol.

También mencionó la intención de impulsar la llegada de un presidente mexicano a la dirigencia de Concacaf.

Sin embargo, el periodista señaló que todavía será importante conocer la postura de Estados Unidos, ya que sus intereses dentro de la confederación también podrían influir en el desarrollo de las negociaciones.

Gianni Infantino también estaría involucrado en el escenario

La disputa por el liderazgo de Concacaf se produciría en un contexto de tensiones alrededor de Gianni Infantino y su relación con las federaciones de la región.

De acuerdo con la información difundida, México habría mantenido una postura de respaldo al dirigente italiano, a diferencia de otras posiciones expresadas dentro de la confederación frente a sus propuestas relacionadas con el Mundial.

En ese contexto, la FMF buscaría aprovechar sus relaciones con distintas asociaciones para impulsar cambios en la estructura directiva del futbol regional.

Guillermo Cañedo, el último mexicano con un cargo importante en FIFA

La posibilidad de que México tenga una mayor presencia en los organismos internacionales también recuerda el antecedente de Guillermo Cañedo, quien ocupó la vicepresidencia de la FIFA durante más de dos décadas, entre 1974 y 1997.

Durante ese periodo, Cañedo mantuvo una estrecha relación con Joao Havelange y tuvo participación en una etapa en la que México consiguió organizar las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Desde entonces, otros dirigentes mexicanos, como Yon de Luisa, Justino Compeán, Decio de María y Mikel Arriola, han formado parte de estructuras y consejos relacionados con el futbol internacional, aunque sin ocupar una posición equivalente a la que tuvo Cañedo.

Por ahora, el supuesto movimiento para modificar la presidencia de Concacaf permanece como una versión expuesta por David Faitelson. Marzo sería el periodo señalado para intentar concretarlo, aunque todavía está por conocerse la postura de las distintas federaciones involucradas.