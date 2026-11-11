Harry Kane queda fuera del Once Ideal de FIFA Pro pese a ganar el Balón de Oro 2026

La elección del Once Ideal Masculino 2026 de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dejó una de las mayores sorpresas del año: Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro 2026, no consiguió entrar en la alineación, pese a figurar entre los candidatos más votados.

El equipo fue anunciado este lunes y su conformación estuvo a cargo de 19 mil 806 futbolistas profesionales de 73 países, quienes participaron mediante una plataforma digital segura habilitada por FIFPro y los sindicatos de jugadores afiliados.

La elección del Once Ideal Masculino 2026 sorprendió al excluir a Harry Kane.

La alineación reúne a figuras de distintas ligas europeas y del futbol internacional. En la portería fue seleccionado David Raya, del Arsenal, mientras que la defensa quedó integrada por Pau Cubarsí, del Barcelona, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, ambos del Paris Saint-Germain.

En el mediocampo aparecen Jude Bellingham, del Real Madrid; Rodri Hernández, del Barcelona, y Vitinha, del PSG. Por su parte, el ataque está conformado por Erling Haaland, del Manchester City; Kylian Mbappé, del Real Madrid; Lionel Messi, del Inter Miami, y Lamine Yamal, del Barcelona.

Lionel Messi amplía su récord con 18 apariciones en el Once Mundial de FIFPro.

La ausencia de Harry Kane fue uno de los aspectos más llamativos de la elección. El atacante del Bayern Múnich obtuvo el 28% de los votos, pero no alcanzó los porcentajes de los cuatro delanteros que finalmente fueron incluidos.

Erling Haaland consiguió el 28.4%, Lionel Messi obtuvo el 29.5%, Lamine Yamal alcanzó el 37.4% y Kylian Mbappé encabezó las preferencias con el 46%.

De esta manera, el ganador del máximo reconocimiento individual del futbol en 2026 quedó fuera de una de las distinciones colectivas más importantes otorgadas por los propios jugadores profesionales.

Lamine Yamal se convierte en el primer futbolista seleccionado dos veces antes de los 20 años.

La selección también dejó marcas importantes para Lionel Messi, quien volvió a formar parte del equipo ideal por primera vez desde 2023. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, llegó así a 18 apariciones en el Once Mundial, ampliando su propio récord.

Otro de los protagonistas fue Lamine Yamal, quien consiguió su segunda elección consecutiva y estableció una marca al convertirse en el primer futbolista seleccionado dos veces para esta alineación antes de cumplir los 20 años.

España también destacó por la presencia de David Raya, Pau Cubarsí y Rodri Hernández. Con estas incorporaciones, el futbol español elevó a 53 su registro histórico de apariciones en el Once Ideal Masculino de FIFPro.

¿Qué periodo se tomó en cuenta para elegir a los jugadores?

Para determinar a los integrantes de la alineación, los futbolistas fueron evaluados por sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Además, los candidatos debían cumplir con un requisito mínimo de participación: disputar al menos 30 encuentros oficiales durante ese periodo.

La votación, realizada directamente por profesionales del futbol, terminó definiendo un equipo repleto de estrellas, aunque también dejó una interrogante entre los aficionados: ¿cómo es posible que el ganador del Balón de Oro no aparezca entre los mejores once de FIFPro?