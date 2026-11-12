¡México va con todo! Rafa Márquez prepara un ataque de lujo para medirse ante Jamaica

La Selección Mexicana se prepara para un compromiso clave frente a Jamaica y Rafael Márquez tendría contemplado recurrir a sus principales figuras para afrontar el primer capítulo de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El objetivo es conseguir un resultado favorable en Kingston que permita al equipo llegar con ventaja al encuentro de vuelta en Monterrey.

El técnico del conjunto nacional sabe que comenzar la eliminatoria con una victoria sería fundamental, no solamente para encaminar la clasificación a las Semifinales, sino también para conseguir su primer triunfo al frente del Tricolor.

Así sería el once titular de México ante Jamaica

En la portería, Raúl Rangel conservaría la confianza del cuerpo técnico, pese a las equivocaciones que tuvo durante el reciente partido amistoso contra Estados Unidos, disputado en Phoenix, Arizona.

La zona defensiva presentaría algunas modificaciones respecto a las alineaciones utilizadas ante Colombia y Estados Unidos durante la pasada fecha FIFA. Johan Vásquez y César Montes serían los encargados de ocupar la central, con este último de regreso a la convocatoria después de superar una lesión.

Por las bandas, Jesús Gallardo mantendría su lugar en el costado izquierdo, pese al buen desempeño que ha mostrado Mateo Chávez en el futbol de Países Bajos. Mientras tanto, Rodrigo Huescas tendría la oportunidad de aparecer por el sector derecho, luego de recuperarse de una lesión de rodilla que también lo había dejado fuera de la pasada Copa del Mundo.

En el mediocampo, Erik Lira sería el encargado de desempeñarse como contención, acompañado por Gilberto Mora y Luis Romo. Sin embargo, la presencia de Romo todavía no estaría completamente definida, ya que Rafael Márquez también contempla la posibilidad de darle ese lugar a Álvaro Fidalgo.

Quiñones, Gimenez y Piojo, las apuestas en ataque

La ofensiva sería uno de los sectores más llamativos de la posible alineación mexicana. El regreso de Julián Quiñones representa una alternativa importante para el entrenador, quien buscaría aprovechar el buen momento futbolístico del atacante naturalizado.

Quiñones estaría acompañado por Roberto Alvarado, conocido como el Piojo, y Santiago Gimenez, conformando un frente ofensivo con el que México intentaría generar peligro desde el primer encuentro.

Con esta propuesta, Rafael Márquez apostaría por una combinación de experiencia, talento y capacidad ofensiva para enfrentar a los jamaiquinos en su propio territorio.

La intención del estratega será regresar a Monterrey con un resultado que facilite la clasificación del combinado mexicano a las Semifinales y le permita comenzar su etapa al frente de la Selección Nacional con una victoria importante.