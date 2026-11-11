Manchester United se acerca a Mauricio Pochettino; Michael Carrick tendría los días contados

El futuro de Michael Carrick al frente del Manchester United parece estar en duda. De acuerdo con información de fuentes consultadas por ESPN, el conjunto inglés mantiene conversaciones con los representantes de Mauricio Pochettino y estaría cerca de alcanzar un acuerdo para convertirlo en su próximo entrenador.

El estratega argentino, de 54 años, encabeza la lista de opciones para tomar las riendas del equipo de Old Trafford, luego de los resultados adversos que han colocado al Manchester United entre los últimos tres lugares de la Premier League.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva, las negociaciones con el entorno de Pochettino ya comenzaron. El técnico tiene un contrato reciente con la selección de Estados Unidos, firmado en agosto, pero su interés por dirigir nuevamente en Inglaterra y asumir el reto del United sería un factor importante en las conversaciones.

Según las fuentes citadas por ESPN, una vez que exista un entendimiento con el entrenador, el club buscará establecer contacto con la Federación de Futbol de Estados Unidos para abordar su posible salida.

La directiva del Manchester United se reúne en Mónaco

El futuro del banquillo será uno de los principales asuntos que se discutirán este miércoles durante una reunión de los altos mandos del Manchester United en Mónaco.

En el encuentro estarán presentes el director ejecutivo Omar Berrada, el director deportivo Jason Wilcox y el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, quienes analizarán los siguientes movimientos de la institución.

Aunque la reunión ya estaba programada con anterioridad, la continuidad de Carrick ocupará un lugar central en la agenda. Fuentes cercanas al club señalaron que se contempla la posibilidad de apartarlo de sus funciones después del mal arranque de campaña.

Sin embargo, la decisión necesita el visto bueno de Ratcliffe y de los propietarios mayoritarios, la familia Glazer, por lo que todavía no existe una determinación oficial.

Carrick sigue al frente de los entrenamientos

Mientras se define su situación, Michael Carrick continúa desempeñando sus funciones como entrenador del Manchester United.

Los futbolistas que no fueron convocados por sus respectivas selecciones acudieron el martes a las instalaciones de Carrington para participar en una sesión de trabajo dirigida por el propio técnico y su cuerpo de colaboradores.

También están programados entrenamientos para miércoles y jueves, antes de que la plantilla tenga algunos días de descanso para preparar su siguiente compromiso frente al Liverpool, programado para el 22 de noviembre en Anfield.

Por otra parte, la Federación de Futbol de Estados Unidos canceló el acceso de medios de comunicación a los jugadores previsto para este miércoles, debido a la conmemoración del Día de los Veteranos. Esto impidió que los futbolistas relacionados con Pochettino pudieran ser consultados sobre las versiones de su posible salida.

Pochettino no es el único candidato para dirigir a los Red Devils

Aunque el argentino aparece como la principal alternativa, la directiva también ha valorado otros nombres para ocupar el puesto.

Entre los entrenadores considerados se encuentran Eddie Howe, con experiencia en Bournemouth y Newcastle, y Julian Nagelsmann, quien estuvo al frente de la selección alemana.

Asimismo, Keiran McKenna, exdirector técnico del Ipswich Town, y Fabian Hurzeler, actual entrenador del Brighton, figuran entre los estrategas que generan interés en la institución.

No obstante, de acuerdo con las fuentes consultadas por ESPN, los responsables deportivos consideran que la situación que atraviesa el Manchester United requiere un entrenador con una trayectoria más amplia.

Pochettino conoce bien la Premier League

La posible llegada del argentino representaría el regreso de un técnico con experiencia en el futbol inglés. Durante su trayectoria, Pochettino dirigió al Southampton, Tottenham y Chelsea, por lo que conoce las exigencias de la Premier League.

Además, no sería la primera ocasión en que su nombre aparece relacionado con el Manchester United. El estratega ya había sido considerado para ocupar el banquillo de Old Trafford en 2018, 2022 y 2024.

Ahora, con las conversaciones en marcha y la directiva reunida para definir el rumbo deportivo del equipo, Pochettino vuelve a perfilarse como una opción para dirigir a uno de los clubes más importantes de Inglaterra.