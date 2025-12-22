DK Metcalf agredió a aficionado en partido de Steelers contra Lions

El receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, DeKaylin Zecharius "DK" Metcalf, se encuentra bajo el escrutinio de la NFL luego de que se difundiera un video en el que agrede físicamente a un aficionado de los Detroit Lions. El incidente ocurrió durante el intenso duelo de la Semana 16 disputado este domingo, empañando la victoria de su equipo.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a Metcalf acercándose a la zona de gradas en un momento de alta tensión. Tras un breve intercambio de palabras, el receptor jala de la camiseta a un fanático de Detroit y, acto seguido, le lanza un golpe directo al rostro. Aunque la acción no fue penalizada por los árbitros durante el encuentro al ocurrir fuera del terreno de juego, el personal de seguridad del estadio tuvo que intervenir de inmediato para evitar que la situación escalara.

Tras el partido, el aficionado agredido ofreció declaraciones a medios locales, asegurando que no teme a posibles repercusiones legales y que todo el intercambio, incluido lo que él dijo, quedó registrado en video y audio. "Todo lo que dije está grabado", afirmó el fan, sugiriendo que su testimonio será clave en la investigación que la liga espera abrir en las próximas horas.

Por su parte, la NFL revisará las cintas de la transmisión y los videos captados por los asistentes. Dado el historial de disciplina de la liga en casos de altercados con el público, se especula que Metcalf podría enfrentar una cuantiosa multa económica e incluso una suspensión de uno o más partidos, lo que afectaría a los Steelers en el cierre de la temporada regular.

Irónicamente, el altercado ocurrió en el marco de una de las victorias más dramáticas para Pittsburgh en la temporada. Los Steelers se impusieron 29-25 ante los Lions en un juego definido en los minutos finales por las defensivas y decisiones arbitrales polémicas. Con este resultado, Pittsburgh asegura una posición vital en la lucha por los playoffs de la Conferencia Americana, aunque ahora deberán lidiar con la posible ausencia de una de sus piezas ofensivas más importantes.

Hasta el momento, ni los Steelers ni DK Metcalf han emitido un comunicado oficial respecto a la agresión, pero se espera que la liga emita un pronunciamiento sobre las medidas disciplinarias antes del próximo lunes por la noche.