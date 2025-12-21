Alberto Alvarado realiza visoría en Coahuila para detectar talento

Jugadores provenientes de la Región Centro de Coahuila, así como de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, participaron en una visoría dirigida por Alberto "El Pony" Alvarado, scout oficial del Club Necaxa, con el objetivo de detectar nuevos talentos que puedan integrarse a la cantera de los Hidrorayos.

La actividad se llevó a cabo ayer en la cancha del Parque Xochipilli 1, donde el experimentado visor dirigió una sesión de entrenamiento seguida de un triangular en el que participaron futbolistas de las categorías 2013 y 2014. El evento reunió a un combinado conformado por jugadores locales y de Tamaulipas, quienes enfrentaron a las escuadras de la Escuela Tigres Oficial de Salinas Victoria y la Escuela Oficial Bravos de Juárez, ambas provenientes de Nuevo León.

Durante los encuentros, "El Pony" Alvarado se mantuvo atento a cada una de las acciones dentro del terreno de juego, tomando apuntes y evaluando el desempeño individual de los jóvenes futbolistas, con el fin de identificar a aquellos que cuentan con las condiciones necesarias para aspirar a una prueba en las fuerzas básicas del Necaxa.

"En lo que va del año hemos llevado a alrededor de cuatro niños de la región a probarse, pero la puerta está abierta para todos los que estén preparados y tengan disciplina. Vamos a evaluar a los muchachos y al que muestre el perfil que requiere el club, buscaremos darle la oportunidad de que vaya a luchar por su sueño de ser futbolista", señaló Alberto Alvarado.

Cerca de 50 jugadores juveniles formaron parte de esta visoría, la cual concluyó con la premiación al mejor equipo del triangular, que recibió un vistoso trofeo tras disputarse los tres partidos amistosos programados.

Finalmente, el scout del conjunto hidrocálido adelantó que planea cerrar el año con al menos dos visorías más en la región Noreste del país, con la expectativa de seguir descubriendo talento joven para integrarlo a la cantera de los Rayos del Necaxa, club con el que colabora desde hace aproximadamente tres años.