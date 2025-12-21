Ariel Flores supervisa tryout de béisbol U-15 en Monclova

Con la mira puesta en el Campeonato Nacional de Béisbol U-15, más de 40 jóvenes peloteros participaron ayer en un intenso tryout que servirá para definir el roster de las dos selecciones que representarán a Coahuila en dicha justa, la cual se celebrará a finales del próximo mes de enero en la ciudad de Monclova.

La actividad se llevó a cabo en el diamante del Parque Xochipilli 1, donde jugadores provenientes de las regiones Carbonífera y Norte del estado, así como de Saltillo y Monclova, mostraron su talento durante más de tres horas de trabajo continuo, bajo la atenta supervisión del cuerpo técnico encargado de dirigir a las selecciones Coahuila "A" y "B".

Durante la jornada, los beisbolistas realizaron prácticas de bateo, pitcheo y fildeo, además de ejercicios de preparación física. Posteriormente, sostuvieron un juego de exhibición que permitió a los entrenadores evaluar de manera más precisa el desempeño individual y colectivo de cada prospecto, tomando apuntes clave para el armado final de ambos equipos.

El profesor Ariel Flores, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Aficionados, destacó que este proceso forma parte de una selección rigurosa que inició semanas atrás. "Estamos definiendo la distribución de las dos selecciones. Anteriormente se realizó un tryout en el que participaron cerca de 70 muchachos, de ahí seleccionamos a los 44 que hoy están presentes en esta actividad en la que se definirá el roster de ambos equipos", señaló el directivo.

Flores adelantó que el proceso continuará en los primeros días de enero, cuando se convoque a los seleccionados a un mini campamento de entrenamiento. "Después vamos a reunirlos para comenzar con la preparación formal rumbo al campeonato. Ahí definiremos el plan de trabajo y afinaremos detalles. Vamos a conformar dos equipos fuertes para defender la localía y buscar que el título se quede en casa", concluyó.

El Campeonato Nacional U-15 reunirá a las mejores selecciones del país, por lo que Coahuila buscará aprovechar su condición de anfitrión y el talento local para ser protagonista en el torneo.